Дональд Трамп заразился коронавирусом

Президент США Дональд Трамп сообщил, что вместе с Меланией Трамп заразился коронавирусом. Об этом он написал в своем твиттере.

Трамп: «Сегодня я и первая леди сдали положительные тесты на COVID-19. Мы немедленно уходим на карантин и лечение. Мы пройдем через это вместе!»

Лечащий врач Трампа Шон Конли заявил, что президент и первая леди чувствуют себя хорошо.

Ранее стало известно, что COVID-19 обнаружен у советницы президента Хоуп Хикс. Она сопровождала Трампа в недавних предвыборных поездках в Кливленд и Миннесоту. По сведениям Bloomberg, в Миннесоте Хикс почувствовала себя плохо и на обратном пути в Вашингтон в президентском самолете ее изолировали от окружающих.

США остаются лидерами среди всех мировых стран по числу заражений коронавирусом. По данным университета Джонса Хопкинса, в стране зарегистрированы более 7,2 миллиона случаев COVID-19. От болезни умерли более 207 тысяч человек, 2,8 миллиона человек выздоровели.