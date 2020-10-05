Трампа начали лечить от COVID-19 стероидным препаратом. Его дают тяжелым пациентам

Президент США Дональд Трамп проходит лечение от коронавирусной инфекции с применением стероидного препарата , сообщает Associated Press со ссылкой на врачей.

Врачи начали применять стероид 3 октября вместе со второй дозой препарата ремдесивир, у Трампа нет побочных эффектов. Дексаметазон использовали после того, как уровень кислорода в организме Трампа упал до 93%, сообщил лечащий врач американского президента Шон Конли.

Как отмечает телеканал CNBC, дексаметазон показал свою эффективность при лечении тяжелых пациентов с коронавирусом, но может быть вреден при менее тяжелых случаях.

4 октября Дональд Трамп ненадолго покинул военно-медицинский центр в штате Мэриленд, где он проходит лечение от коронавируса, чтобы через окно автомобиля поприветствовать сторонников. Во время езды Трамп был в защитной маске.

2 октября Дональд Трамп сообщил, что он и его жена Мелания заболели COVID-19, после чего президента США госпитализировали. До того, как Трамп попал в больницу, он получал кислородную поддержку, сообщал Associated Press со ссылкой на источник.

По данным Wall Street Journal, Дональд Трамп узнал о том, что болен COVID-19, еще 1 октября — когда получил результаты экспресс-теста на коронавирус. Однако он не раскрыл свой диагноз, когда появился на телеканале Fox News, поскольку ожидал результатов повторного тестирования.