Журналистка Ирина Славина перед самоубийством попросила винить в своей смерти Российскую Федерацию. Дмитрий Песков сказал, что это не вопрос Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков соболезнует родным погибшей журналистки Ирины Славиной, но не считает ее самоубийство вопросом Кремля.

«Безусловно, это такое трагическое происшествие, и, собственно, мы соболезнуем родным. Мы не располагаем деталями, но обращаем внимание на реакцию губернатора Никитина, который сказал, что обязательно разберется в произошедшем. Поэтому нет никаких причин сомневаться в том, что губернатор разберется с этим положением дел и выяснит причины, которые могли стать поводом для самоубийства», — заявил представитель Кремля в беседе с журналистами.

2 октября главный редактор издания KozaPress Ирина Славина совершила самосожжение у здания МВД в Нижнем Новгороде. Перед тем, как покончить с собой, она написала в фейсбуке: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию».

За день до самоубийства в квартире журналистки был проведен обыск в рамках расследования дела об участии в «нежелательной организации», по которому она проходила свидетелем. На протяжении последних лет Славину неоднократно штрафовали как за высказывания в фейсбуке, так и за публикации KozaPress и участие в акциях.