«Пока моя мама горела заживо, вы молчали». Дочь поджегшей себя журналистки Ирины Славиной вышла на пикет в центре Нижнего Новгорода

Дочь главного редактора KozaPress Ирины Славиной Маргарита вышла на одиночный пикет в центре Нижнего Новгорода. Об этом сообщает «Новая газета».

В руках женщина держала плакат «Пока моя мама горела заживо, вы молчали».

Ирина Славина совершила самосожжение перед зданием регионального МВД днем 2 октября. На своей странице в фейсбуке незадолго до этого она написала «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию».

На протяжении последних лет Славину неоднократно штрафовали за высказывания в фейсбуке и публикации на сайте KozaPress, а также за активистскую деятельность. За день до самоубийства в квартире журналистки был проведен обыск в рамках расследования дела об участии в «нежелательной организации», по которому она проходила свидетелем.

Комиссия по правам журналистов Совета по правам человека при президенте РФ призвала федеральный СК расследовать обстоятельства, приведшие к самоубийству Славиной, в том числе проверить действия нижегородских правоохранительных органов на предмет преступлений по статьям о превышении должностных полномочий и о доведении до самоубийства.