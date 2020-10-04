Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выразил соболезнования в связи с гибелью главного редактора издания KozaPress Ирины Славиной, которая 2 октября совершила самосожжение у здания МВД в Нижнем Новгороде.

«Я решил для себя, что промолчать и не выразить человеческое отношение к произошедшему просто не могу. Хотя бы потому что я знал Ирину лично», — написал Никитин в инстаграме, добавив, что она «была ярким и неравнодушным человеком».

Нижегородский губернатор пообещал предпринять все усилия для того, «чтобы расследование обстоятельств, приведших к трагедии, было на контроле на самом высоком уровне».

«Я искренне скорблю вместе с теми, кто не может смириться с уходом Ирины и с той страшной формой ухода, которую она выбрала. Осознаю, что любые слова сейчас будут восприняты по-разному. Но важно не это, а то, какие уроки и выводы будут сделаны», — говорится в посте, комментарии к которому отключены.

Ирина Славина перед тем, как совершить самосожжение написала в своем фейсбуке: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию».

За день до самоубийства в квартире журналистки был проведен обыск в рамках расследования дела об участии в «нежелательной организации», по которому она проходила свидетелем. На протяжении последних лет Славину неоднократно штрафовали как за высказывания в фейсбуке, так и за публикации KozaPress и участие в акциях.

Комиссия по правам журналистов Совета по правам человека при президенте РФ призвала федеральный СК расследовать обстоятельства, приведшие к самоубийству Славиной.