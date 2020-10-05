Замминистра просвещения заявил, что школы Москвы переведут на дистанционное обучение. А затем стал все отрицать

Замминистра просвещения РФ Виктор Басюк заявил, что школы Москвы, Ульяновской и Сахалинской областей переведут на дистанционное обучение из-за роста новых случаев коронавирусной инфекции.

«Сегодня принято решение пока по трем регионам, но прогнозировать о том, как это будет развиваться дальше, достаточно сложно, потому что мы видим, что ситуация с заболеванием абсолютно различна в разных регионах. У нас есть информация и мы ее проверяем сегодня — это Сахалин, Ульяновская область. И точно подтвержденная информация — это Москва», — сказал Басюк «Интерфаксу».

Конкретную дату перевода школ на дистанционное обучение назовут власти регионов, отметил заместитель министра.

Обновление. Уже после написания заметки замминистра просвещения Виктор Басюк сказал ТАСС, что министерство не принимало решения о переводе учеников в трех регионах России на дистанционное обучение. «К нам поступают данные, мы проверяем, но в Москве каникулы объявлены. По всем остальным вопросам у нас вся информация проверяется. Мы решения такого не принимаем, решение принимается, исходя из ситуации в регионе. Таких решений пока нет», — сказал он.

Источник «Медузы», близкий к московскому штабу по борьбе с коронавирусом, подтвердил, что пока планы не поменялись — двухнедельные каникулы для школьников остаются в силе, а дистанционное обучение не вводится.

Ранее из-за роста числа заболевших мэр Москвы Сергей Собянин объявил двухнедельные школьные каникулы с 5 по 18 октября. Аналогичное решение приняли власти Ульяновской области, а на Сахалине каникулы сдвинули на 12-18 октября.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что московские власти рассматривают возможность перевести школьников после двухнедельных каникул на дистанционное обучение. Сергей Собянин признавал: вернутся ли учащиеся в школы после каникул, зависит от развития ситуации с коронавирусом в городе. По данным «Медузы», в мэрии также не исключают возможности блокировки транспортных карт пенсионеров, но не учащихся.

В России 5 октября второй день подряд выявили более 10 тысяч новых случаев коронавирусной инфекции, чего не наблюдалось с мая. Всего с начала эпидемии COVID-19 вирус выявили у 1 225 889 человек.

Заболели Умерли Вылечились Активные случаи 1 Москва 307 477 (+3 537) 5 370 (+27) 253 944 (+913) 48 163 2 Московская область 74 970 (+339) 1 369 (+5) 57 166 (+190) 16 435 3 Санкт-Петербург 44 765 (+407) 3 073 (+14) 29 947 (+204) 11 745 4 Нижегородская область 33 374 (+198) 590 (+2) 28 720 (+11) 4 064 5 Свердловская область 29 987 (+175) 615 (+3) 22 270 (+106) 7 102 6 Ханты-Мансийский АО 23 280 (+159) 192 (+1) 21 447 (+40) 1 641 7 Ростовская область 23 049 (+244) 541 (+9) 18 175 (+70) 4 333 8 Красноярский край 20 587 (+120) 561 (+2) 15 577 (+14) 4 449 9 Иркутская область 19 570 (+108) 302 (+3) 16 421 (+35) 2 847 10 Воронежская область 18 888 (+182) 190 (+2) 16 690 (+1) 2 008 ... ... ... ... ... ... 📝 Всего 1 225 889 21 475 982 324 222 090

Актуально на 12:30 05.10.2020 (по московскому времени) Полная версия таблицы со всеми регионами .Данные: Оперативный штаб РФ по борьбе с коронавирусом Актуально на 12:30 05.10.2020 (по московскому времени)