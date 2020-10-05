В России второй день подряд выявлено более 10 тысяч новых случаев COVID-19

В России за прошедшие сутки зафиксировано 10 888 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Днем ранее сообщалось о 10 499 заболевших — порог в 10 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки был превышен впервые с мая.

Больше всего новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве — 3527 (на 200 больше, чем днем ранее). На втором месте по числу заразившихся Санкт-Петербург — 407 случаев (днем ранее — 392 случая).

Всего в России с момента начала распространения коронавируса заразились, по данным на утро 5 октября, 1 225 889 человек.

Всего умерли 21 475 человек, у которых был подтвержден диагноз COVID-19, в том числе за прошедшие сутки скончались 117 человек.

Всего с момента начала пандемии новой коронавирусной инфекции выздоровели 982 324 человека, в том числе за прошедшие сутки из больниц были выписаны 3181 человек.

По данным Роспотребнадзора, за сутки сделаны 358 тысяч тестов на коронавирус (днем ранее — 436 тысяч тестов).

В августе в России был зарегистрирован «Спутник V» — первая в мире, как заявляют российские власти, вакцина от коронавируса. Массовую вакцинацию жителей страны планируется начать в октябре-ноябре. Предполагается, что первыми прививки будут делать учителям, врачам и полицейским.

По данным опроса, проведенного по заказу партии «Единая Россия», 73% респондентов не готовы вакцинироваться, 4% заявили, что уже переболели COVID-19, и лишь 23% участников сообщили, что готовы сделать прививку. Опрос проводился во второй половине сентября, в нем приняли участие около 20 тысяч человек.