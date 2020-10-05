Путин сменил главу Дагестана

Владимир Путин подписал указ о досрочной отставке Владимира Васильева с поста главы Дагестана.

Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Сергей Меликов.

Другим указом Путин назначил Васильева советником президента.

Владимир Васильев был назначен главой Дагестана в конце 2017 года. После его вступления в должность в республике была заведена целая серия уголовных дел против высокопоставленных региональных чиновников.

Васильев был первым руководителем в истории Дагестана, который до своего назначения никак не был связан с республикой.

Меликов до последнего времени был сенатором от Ставропольского края. До 2019 года он был заместителем главы Росгвардии.