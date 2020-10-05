Несколько стран ЕС отзовут послов из Белоруссии

Несколько послов стран ЕС будут отозваны для консультаций из Белоруссии. Об этом заявил глава МИД Польши Збигнев Рау.

Вместе с Европейской службой внешних действий и странами ЕС мы решили отозвать для консультаций часть послов, аккредитованных в Белоруссии.

Рау поблагодарил ЕС за солидарность с Польшей и Литвой, которая ранее 5 октября объявила, что отзывает своего посла.

Министр не уточнил, какие именно страны Евросоюза отзовут своих представителей, когда это будет сделано и входит ли Польша в число этих стран.

Белоруссия 2 октября потребовала от Польши и Литвы в течение недели сократить свои дипломатические представительства в стране из-за «откровенно недружественных телодвижений» этих стран. Тогда же в Минск для консультаций были отозваны белорусские послы из Варшавы и Вильнюса.

Евросоюз не признал результаты президентских выборов, прошедших в Белоруссии 8 августа и отказался считать Александра Лукашенко легитимным президентом.