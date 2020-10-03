SpaceX отменила запуск ракеты Falcon 9 за две секунды до старта

Компания SpaceX отменила запуск ракеты-носителя Falcon 9, который должен был состояться в ночь на 3 октября, за две секунды до старта.

Причин отмены запуска в SpaceX пока не назвали. Следующее окно для возможного запуска будет вечером 3 октября, но пока компания официально не подтвердила новую дату.

Ракета должна была вывести на орбиту спутник GPS третьего поколения, после чего приземлиться на плавучий космодром у побережья Флориды.

Ранее SpaceX уже успешно запустила на орбиту два спутника третьего поколения GPS — в декабре 2018-го и в августе 2019 года.