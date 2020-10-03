Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде перенесли на апрель 2021 года. Из-за этого на два месяца пришлось отложить выход нового «Форсажа»

Премьера фильма очередного фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать» вновь перенесена из-за коронавируса. Об этом объявили киностудия Metro-Golgwyn-Mayer и выступающая дистрибьютером Universal.

Новой датой премьеры станет 2 апреля 2021 года.

Universal также пришлось сдвинуть сроки выхода новой части «Форсажа», премьера которого первоначально была запланирована на 2 апреля, чтобы избежать одновременного появления двух фильмов в кинотеатрах. Теперь «Форсаж 9» выйдет 28 мая.

Первоначально «Не время умирать» должен был выйти в апреле 2020 года, но из-за пандемии коронавируса премьеру перенесли на ноябрь.

«Не время умирать» станет 25-м по счету фильмом о Джеймсе Бонде. Агента, как и в нескольких последних фильмах, сыграет Дэниэл Крэйг.