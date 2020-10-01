Посмотрите, как Билли Айлиш поет «No Time To Die». Это заглавная песня к новому фильму о Джеймсе Бонде

Певица Билли Айлиш выложила клип на песню «No Time To Die» («Не время умирать»). Это заглавная песня к новому одноименному фильму про Джеймса Бонда, который должен выйти на экраны в ноябре.

Billie Eilish — No Time To Die BillieEilishVEVO

Саму песню Билли Айлиш представила еще в феврале. Выход клипа, очевидно, был отложен из-за переноса премьеры картины, которую изначально планировали показать в кинотеатрах в апреле.

«Не время умирать» станет 25-м фильмом бондианы. Роль агента 007 в пятый раз исполнил Дэниэл Крэйг. Режиссером ленты выступил Кэри Фукунага. Билли Айлиш стала самым молодым исполнителем саундтрека к фильму о Бонде за всю историю франшизы.