Подмосковного участкового уволили из-за поддельной справки в деле Ефремова. Из-за нее сожительницу погибшего водителя не признали потерпевшей

Участкового подмосковного города Котельники уволили из-за поддельной справки, выданной в связи с актера Михаила Ефремова. Об этом сообщили в ГУ МВД по Московской области.

В полиции подчеркнули, что сотрудник уволен с формулировкой «по отрицательным мотивам», а его непосредственные руководители привлечены к дисциплинарной ответственности.

В МВД официально не сообщили, что это была за справка. Как рассказал информированный источник «Интерфакса», участкового уволили за документ, выданный в отношении сожительницы погибшего в ДТП Сергея Захарова Ирины Стерховой.

Из справки следовало, что женщина просто сдавала погибшему Сергею Захарову койко-место. В связи с этим в суде по делу Ефремова Стерхову не признали потерпевшей.

Потерпевшими по делу были признаны два сына Захарова, его брат и официальная супруга.

1 октября Стерхова обратилась с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину, в котором попросила его «помочь найти правду». В письме женщина жаловалась на то, что ее не признают потерпевшей по делу.