К утру 2 октября в России зарегистрированы 9412 новых случаев коронавирусной инфекции. Днем ранее было выявлено на 467 случаев меньше.

Наибольшее число заболевших в Москве — 2704 человека. Общее число инфицированных в стране достигло 1 194 643 человек, сообщает оперштаб по борьбе с вирусом.

За сутки умерли 186 пациентов с COVID-19. Всего с начала пандемии в России скончались 21 077 человек.

Выздоровели 970 296 человек, в том числе 6054 пациента выписаны из больниц за минувшие сутки.

Как сообщает Роспотребнадзор, за последние 24 часа в России проведены 402 тысячи тестов на выявление коронавируса, а всего — уже свыше 46,8 миллионов лабораторных исследований.