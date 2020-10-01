В России выявили почти девять тысяч новых случаев COVID-19

По состоянию на утро 1 октября в России зарегистрированы 8945 новых случаев коронавирусной инфекции. Это на 464 больше, чем днем ранее.

Больше всего заболевших в Москве — 2424 человека.

Общее число инфицированных по стране достигло 1 185 231 человека, сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом.

За минувшие сутки умерли 169 пациентов с COVID-19, а в общей сложности с начала распространения вируса в России — 20 891 человек.

Выздоровели 964 242 человека, в том числе 5985 пациентов выписаны из больниц за последние сутки.

Всего в стране проведены свыше 46,4 миллиона лабораторных исследований на выявление COVID-19, из них 384 тысячи тестов за последние 24 часа.