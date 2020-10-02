Двое мужчин с детьми от суррогатных матерей уехали из России

Двое мужчин с детьми, которых выносили суррогатные матери, уехали из России после того, как СК изъял медицинские карты детей в клиниках ЭКО. Об этом «Медузе» сообщил руководитель юридической компании «Росюрконсалтинг» Константин Свитнев.

Еще двое планируют уехать в ближайшее время, добавил он.

Свитнев — главный фигурант дела о торговле детьми от суррогатных матерей. ТАСС со ссылкой на источник 30 сентября сообщил, что в рамках этого дела СК планирует обвинить нескольких «одиноких мужчин, которым детей родили суррогатные матери при помощи процедуры ЭКО», в покупке детей.

В разговоре с «Русской службой Би-би-си» один из уехавших сообщил, что с ним следователи не связывались, но его «предупредили, что свяжутся». Это, по его словам, произошло «практически синхронно» с выходом новости ТАСС.

Собеседник «Би-би-си» добавил, что был клиентом «Росюрконсалтинга». Фирма занималась юридическим сопровождением, сказал он: от «подбора анонимного донора яйцеклетки до получения свидетельства о рождении».

По делу о торговле детьми в середине июля 2020 года арестовали четырех врачей. Юрист Константин Свитнев объявлен в розыск, в разговоре с «Медузой» он назвал дело сфабрикованным.

Адвокат Игорь Трунов говорил ТАСС, что СК начал вызывать одиноких отцов на допросы. Трунову известно о десяти мужчинах, которых «СК пытается вызвать на следственные действия и кому планирует предъявить обвинение в торговле детьми».