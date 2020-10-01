СК отказался заводить дело на школьницу из Красноярска, к которой из-за паблика о «Колумбайне» приходила ФСБ

СК в Красноярске отказался заводить дело об оправдании терроризма на 14-летнюю Алену Прокудину, которую, как сообщалось, принудительно госпитализировали из-за подписки на паблик о «Колумбайне». Об отказе СК пишет глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Как сказано в постановлении следователей, содержание которого передает Чиков, 27 августа СК получил сообщение, что Прокудина «снимала видеоролики» и «допускала публичные высказывания, призывающие к действиям по расстрелу лиц в образовательных учреждениях».

Проверка СК не подтвердила «факт публичного призыва к террористической деятельности».

Прокудину отправили в психдиспансер в конце августа после того, как у нее дома провела обыск ФСБ. Из больницы школьницу отпустили 8 сентября.

Кроме Прокудиной в Красноярске на обследование в психоневрологический диспансер направляли еще восьмерых школьников из-за того, что они состояли в закрытой группе во «ВКонтакте», посвященной массовому убийству в школе «Колумбайн».