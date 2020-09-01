Суд в Красноярске принудительно госпитализировал в психдиспансер 14-летнюю школьницу из-за подписки на паблик о «Колумбайне»

Суд в Красноярске разрешил на неопределенный срок госпитализировать в психоневрологический диспансер 14-летнюю школьницу Алену Прокудину из-за ее подписки на сообщество о массовом убийстве в школе . Об этом сообщил глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.

С заявлением о принудительной госпитализации в суд обратился главврач психоневрологического диспансера, куда Прокудину поместили после обыска ФСБ у нее дома. Главврач ссылался на «деструктивное поведение» девочки, рассказал NGS24 адвокат «Агоры» Владимир Васин, представляющий интересы семьи Прокудиной.

Васин попросил психиатра, заведующего кафедрой медицинской психологии Казанского государственного медицинского университета Владимира Менделевича оценить заключение врачебной комиссии диспансера. Менделевич не нашел оснований для госпитализации Прокудиной, сообщил Чиков.

«Судья приобщила заключение профессора Владимира Менделевича и обещала исследовать его в совещательной комнате. Там она провела 4 минуты. Решение обжалуем», — написал Чиков.

В конце августа сотрудники ФСБ устроили обыск дома у 14-летней Алены Прокудиной. Причиной стало то, что Прокудина вступила в ВК-паблик о «Колумбайне» и обсуждала массовое убийство в американской школе с подругой.

Прокудину забрали на обследование в краевой психоневрологический диспансер № 1, пообещав отпустить через три дня. Мать девочки под давлением сотрудников ФСБ подписала согласие на добровольную госпитализацию. Позже она его отозвала, но из диспансера Прокудину не отпустили.

Сообщалось, что, кроме Прокудиной, на обследование в психоневрологический диспансер отправили еще восемь школьников, состоявших в паблике о «Колумбайне».