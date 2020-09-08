Из психдиспансера в Красноярске отпустили 14-летнюю девочку, принудительно госпитализированную из-за подписки на паблик о «Колумбайне»

Сотрудники краевого психоневрологического диспансера № 1 в Красноярске выписали 14-летнюю Алену Прокудину после двух недель, проведенных в больнице. Информация об этом утром 8 сентября появилась в телеграм-канале главы правозащитной организации «Агора» Павла Чикова.

Адвокат «Агоры» Владимир Васин, представлявший интересы матери девочки, рассказал, что оспорит решение суда, который 1 сентября принудительно госпитализировал Алену Прокудину в психдиспансер на неопределенный срок.

Алена Прокудина находилась в психдиспансере с 24 августа. Школьницу поместили туда после обыска ФСБ у нее дома. Сотрудники спецслужбы говорили ее родителям, что девочку отпустят через три дня, но затем главврач диспансера обратился в суд с требованием принудительно госпитализировать ее из-за «деструктивного поведения». Врач утверждал, что Прокудина может представлять опасность для себя и окружающих.

В конце августа в Красноярске на обследование в психоневрологический диспансер кроме Прокудиной направили еще восьмерых школьников из-за того, что они состояли в закрытой группе во «ВКонтакте», посвященной массовому убийству в школе . По данным телеканала «ТВК Красноярск», подростков, которые «вели себя тихо», практически сразу отпустили.

4 сентября ФСБ России объявила, что в разных регионах страны задержаны 13 молодых людей, планировавших нападения на школы. 11 из них состояли в закрытом интернет-сообществе. Один из задержанных — 15-летний подросток из Красноярского края — по версии следствия, готовил теракт в школе.