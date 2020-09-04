ФСБ заявила о задержании участников «закрытого интернет-сообщества», планировавших нападения на школы

В нескольких российских регионах задержаны 13 молодых людей, планировавших массовые убийства и нападения на учебные заведения, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.

По данным спецслужбы, 11 из задержанных являлись участниками закрытого интернет-сообщества в одной из социальных сетей.

Во время обысков у них изъяты личные дневники и средства связи, в которых найдены «инструкции по изготовлению зажигательных и взрывных устройств, схемы нападений на учебные заведения, здания правоохранительных структур и места с массовым скоплением людей», рассказали в ФСБ.

Также у подозреваемых найдены четыре самодельных взрывных устройства, готовые к применению, охотничье гладкоствольное, травматическое и холодное оружие.

Один из задержанных планировал теракт на школьной линейке 1 сентября, добавляет ТАСС.

Видео ФСБ о задержании 13 участников закрытого интернет-сообщества TASS

Обновление. Следственный комитет сообщил, что сотрудники ФСБ задержали в Красноярском крае 15-летнего подростка, который, по версии следствия, готовил теракт в школе. В отношении него возбудили дело по статьям о приготовлении к теракту, прохождении обучения для террористической деятельности, незаконном хранении и изготовлении взрывных устройств.

В конце августа сообщалось о том, что в Красноярске отправили на обследование в психоневрологический диспансер девятерых школьников, которые были подписаны на сообщество о массовом убийстве в школе .

Источник ТАСС в правоохранительных органах подтвердил, что 15-летний подросток, задержанный за подготовку теракта, проходил обследование в психдиспансере.