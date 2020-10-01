Москонцерт приостановил продажу билетов на все мероприятия в октябре
Источник: ТАСС
Москонцерт приостановил продажу билетов на все мероприятия с 1 по 31 октября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе учреждения.
Билеты не будут продаваться на все наши мероприятия — как концерты, так и спектакли.
Связано ли это с коронавирусом, в Москонцерте не уточнили.
В разговоре с РБК представители организации заявили, что сами мероприятия пока не отменяются.
Нет, запрета не было. Завтра утром будем решать, что делать с мероприятиями.
В Москве в конце сентября был зафиксирован новый всплеск заболеваемости COVID-19. Из-за этого власти города рекомендовали людям из уязвимых групп возобновить режим самоизоляции и объявили двухнедельные каникулы в школах.