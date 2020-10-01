Михаил Ефремов выплатил назначенную судом компенсацию сыну погибшего в ДТП Сергея Захарова. И готов возместить ущерб другим потерпевшим

Актер Михаил Ефремов выплатил сыну погибшего в ДТП Сергея Захарова назначенную судом компенсацию в 800 тысяч рублей.

О том, что компенсация выплачена, говорится в апелляционной жалобе Ефремова на приговор, поступившей в Пресненский суд Москвы, сообщает «Интерфакс».

Однако адвокат сына Захарова — Виталия — Сергей Аверцев утверждает, что компенсация выплачена лишь частично. «Пока мы получили только часть денег», — цитирует ТАСС заявление адвоката.

Также в апелляции Ефремов сообщил, что готов возместить ущерб и другим родственникам Захарова, признанным потерпевшими по делу о ДТП. Представляющий интересы родственников адвокат Александр Добровинский сообщил ТАСС, что его доверители готовы выслушать предложения актера.

В обращении в суд с просьбой смягчить приговор «до пределов, не связанных с лишением свободы» Ефремов подчеркнул, что отказался от признания вины из-за давления на него бывшего адвоката Эльмана Пашаева. От услуг Пашаева и другого своего адвоката — Елизаветы Шаргородской — Ефремов официально отказался.

8 сентября Пресненский районный суд Москвы приговорил Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима. Его признали виновным в ДТП, в результате которого погиб Сергей Захаров — водитель фургона Lada, работавший курьером интернет-магазина «Деликатеска». Прокуратура просила для Ефремова 11 лет заключения. Суд также обязал Ефремова выплатить 800 тысяч рублей старшему сыну Захарова по гражданскому иску. Иск других родственников Захарова, просивших о символической компенсации в 1 рубль, суд оставил без рассмотрения, указав, что сумма слишком мала. Актер из зала суда был направлен в одно из московских СИЗО.