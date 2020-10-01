Армения отзовет посла в Тель-Авиве для консультаций из-за поставок израильского оружия в Азербайджан
Источник: МИД Армении
МИД Армении принял решение отозвать своего посла из Израиля для консультаций. Об этом заявила пресс-секретарь ведомства Анна Нагдалян.
Причиной стали поставки вооружений из Израиля в Азербайджан. «Эта позиция Израиля для нас неприемлема. Особенно в [нынешней] ситуации», — сказала Нагдалян.
Азербайджан давно покупает израильское оружие. Оно используется в том числе во время нынешнего обострения конфликта в Нагорном Карабахе. Армения неоднократно призывала Израиль остановить поставки вооружений Азербайджану.
Посольство Армении в Израиле находится в Тель-Авиве. Оно открылось летом 2020 года. Дипломатические отношения между двумя странами установлены с 1992 года, но посольства в Израиле у Армении до последнего времени не было.