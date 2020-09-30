Pantone создал новый оттенок красного цвета под названием «Менструация»

Институт цвета Pantone представил новый оттенок красного цвета, который получил название «Менструация».

Он создан при поддержке шведского производителя менструальных чаш Intimina, который запустил кампанию по борьбе с культурой стыда вокруг месячных.

«Активный и смелый красный оттенок… вдохновляет людей, у которых есть менструация, гордиться собой», — заявила вице-президент Института цвета Pantone Лори Прессман.

Институт цвета Pantone — часть одноименной американской компании, которая занимается разработкой цветовых палитр и прогнозирует цветовые тренды на рынке.

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Институт цвета Pantone не в первый раз создает новые оттенки в рамках партнерских проектов. Например, в августе он представил оттенок «Ультрачерный», созданный вместе с рэпером Nas.