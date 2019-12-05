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Цвет 2020 года по версии компании Pantone
08:47, 5 декабря 2019
Источник: Meduza
Институт Pantone
выбрал
цвет 2020 года. Это — «классический синий». «Время, в которое мы живем, требует веры и уверенности, а „классический синий“ — символ постоянства и доверия, на него всегда можно положиться», — прокомментировала выбор цвета года исполнительный директор Pantone Леатрис Эйсман.
В прошлом году
цветом года по версии Pantone был «живой коралл», символизировавший «внутреннюю потребность в оптимизме».
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