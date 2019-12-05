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Цвет 2020 года по версии компании Pantone

Источник: Meduza
Институт Pantone <a href="https://www.pantone.com/color-intelligence/color-of-the-year/color-of-the-year-2020" target="_blank">выбрал</a> цвет 2020 года. Это — «классический синий». «Время, в которое мы живем, требует веры и уверенности, а „классический синий“ — символ постоянства и доверия, на него всегда можно положиться», — прокомментировала выбор цвета года исполнительный директор Pantone Леатрис Эйсман. <a href="https://meduza.io/short/2018/12/06/tsvet-2019-goda-po-versii-kompanii-pantone-v-odnoy-kartinke" target="_blank">В прошлом году</a> цветом года по версии Pantone был «живой коралл», символизировавший «внутреннюю потребность в оптимизме».
Институт Pantone выбрал цвет 2020 года. Это — «классический синий». «Время, в которое мы живем, требует веры и уверенности, а „классический синий“ — символ постоянства и доверия, на него всегда можно положиться», — прокомментировала выбор цвета года исполнительный директор Pantone Леатрис Эйсман. В прошлом году цветом года по версии Pantone был «живой коралл», символизировавший «внутреннюю потребность в оптимизме».