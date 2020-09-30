ФСИН сообщила о поимке шестерых сбежавших из колонии в Дагестане

Шестерых заключенных, сбежавших из колонии в Дагестане, задержали, сообщает ТАСС со ссылкой на ФСИН.

О побеге стало известно 23 сентября. Двое из сбежавших отбывали сроки за убийства, другие — за торговлю наркотиками.

Правительство Дагестана обещало миллион рублей за помощь в их розыске.

СК расследует дело о халатности. По нему 28 сентября задержали сотрудника колонии — мастера производственного участка, «на подконтрольной территории которого» заключенные сделали подкоп, через который сбежали.