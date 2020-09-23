В Дагестане из колонии сбежали шестеро заключенных, вырыв подкоп под стеной

Весь состав МВД Дагестана поднят по тревоге из-за побега шестерых заключенных из исправительной колонии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как сообщили в региональном управлении ФСИН, вечером 22 сентября при обходе в колонии № 2 в поселке Шамхал был обнаружен подкоп, вырытый под стеной. Затем при подсчете осужденных выяснилось, что шестеро из них сбежали.

По данным правоохранительных органов, сбежавшие заключенные были приговорены на сроки от 8 до 15 лет лишения свободы. Двое из них осуждены за убийства.

Ориентировки на сбежавших переданы во все городские и районные отделы полиции Дагестана, а также в соседние регионы.