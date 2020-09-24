В Дагестане объявили награду в миллион рублей за помощь в розыске сбежавших из колонии

Власти Дагестана пообещали выплатить до миллиона рублей за информацию, которая поможет в розыске преступников, сбежавших из колонии в поселке Шамхал. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительство республики.

Шестеро заключенных сбежали из исправительной колонии № 2 под Махачкалой в ночь на 23 сентября. Они использовали подземный тоннель, который тайно рыли в течение долгого времени.

Двое из сбежавших ранее были осуждены за убийства, другие за торговлю наркотиками. На поиски преступников был поднят весь личный состав МВД республики.

По факту побега Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении пока неопределенных должностных лиц среди руководства колонии.