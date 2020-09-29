В жилых домах Москвы запретили «наливайки» меньше 20 квадратных метров

В Москве запретили продажу алкоголя в заведениях общепита площадью меньше 20 квадратных метров, сообщается на сайте mos.ru.

Соответствующее постановление подписал мэр Сергей Собянин. Речь в нем идет о торговых точках, расположенных в многоквартирных жилых домах.

«В первую очередь новые правила касаются так называемых наливаек — торговых точек, которые, формально подпадая под определение предприятия общественного питания, торгуют алкоголем, в том числе в ночное время», — сказано в сообщении.

Также в постановлении указано, что в площадь зала обслуживания такой торговой точки нельзя включать «сцену, вестибюли, коридоры, гардеробные, детские игровые комнаты, подсобные и иные помещения, не предназначенные непосредственно для потребления пищи».

В Санкт-Петербурге для борьбы с «наливайками» с 2021 года продажу алкоголя запретят в заведениях площадью меньше 50 квадратных метров. «Коммерсант» писал, что «почти половина» российских регионов планирует установить такую же минимальную площадь для объектов, которым разрешат продавать алкоголь.

Регионы получили право самостоятельно регулировать торговлю спиртным в заведениях общепита в жилых домах в мае 2020-го, когда в силу вступил соответствующий федеральный закон.