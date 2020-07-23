В Петербурге с 2021 года запретят продажу алкоголя в заведениях меньше 50 квадратных метров

В Санкт-Петербурге с января 2021 года запретят продажу алкоголя в барах площадью меньше 50 квадратных метров. Соответствующий закон за подписью губернатора Александра Беглова опубликован на сайте петербургской администрации.

При этом, как сообщает пресс-служба Беглова, до вступления закона в силу созданная 23 июля рабочая группа должна будет «найти решение, которое устроит как жителей, так и владельцев баров».

Автор инициативы, депутат Денис Четырбок сказал «Интерфаксу», что речь не идет о том, чтобы закрыть заведения, не соответствующие новым требованиям.

«Закон должен вступить в силу с 1 января 2021 года: если они не переформатируются, у них будет отозвана лицензия. А новые подобные заведения просто не смогут открыться в соответствии с законом», — приводит агентство слова депутата.

Как поясняет «Фонтанка», закон приняли для борьбы с так называемыми наливайками (небольшие заведения с лицензией общепита, которые благодаря ей продают алкоголь по ночам).

Вместе с тем, новые правила грозят закрытием сотне «авторских баров», площадь которых меньше 50 квадратных метров. «Фонтанка» добавляет, что в защиту таких баров «выступили футбольные болельщики, маркетологи, литераторы и другие представители творческой интеллигенции».