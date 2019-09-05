За три дня до выборов Беглов открыл три новые станции метро в Петербурге. Но не пустил туда пассажиров, потому что станции не готовы

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Утром 5 сентября — за три дня до выборов губернатора Петербурга — исполняющий обязанности главы города Александр Беглов провел торжественную церемонию открытия новых станций метро на юге Фрунзенско-Приморской линии: «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары».

Но прямо на церемонии открытия Беглов объявил, что станции работать не будут. «Мы сейчас провели совещание. Все сделано для того, чтобы в штатной ситуации метро работало безопасно. Я задал один простой вопрос: „А внештатная ситуация?“ Мне сказали, что во внештатной ситуации могут быть вопросы. Поэтому я принял решение сегодня продолжать тестовый режим метро, довести все необходимые системы. Безопасность жителей важнее, даже если это внештатная ситуация. Поэтому будем продолжать работать в тестовом режиме без пассажиров», — сказал он.

Беглов на Фрунзенском радиусе Форпост Северо-Запад

По словам Беглова, решение было принято коллегиально «буквально за 30 минут» до церемонии. Установленную рядом с микрофоном красную ленточку исполняющий обязанности губернатора так и не перерезал, рассказал «Медузе» корреспондент «Фонтанки» Михаил Грачев. По информации «Ротонды», эту ленту Беглов должен был перерезать ножницами, которые используют на подобных церемониях с 1955 года.

Сама церемония была назначена на 11:00, к этому времени пассажиры на действующей конечной станции «Международная» уже начали собираться в ожидании поезда до новых станций на юг. Снаружи новых станций тоже выстроились пассажиры, ожидавшие их открытия. У «Проспекта Славы» люди собирались с 8:30 утра.

Люди ждут открытия станции «Проспект Славы» в Петербурге FlashNord

В августе Беглов говорил, что была поставлена задача открыть станции в сентябре, но тогда он тоже делал поправку на вопросы безопасности: «Если все службы примут все системы и метро будет безопасным, мы его запустим. Если нет — будут дорабатывать».

Три новые станции Фрунзенского радиуса обещали открыть еще в 2017 году. Сам контракт на строительство заключили в 2014 году. На строительство станций выделили почти 34 миллиарда рублей. «Метрострой» по состоянию на конец июня 2019 года отчитался о выполнении работ только на 28,5 миллиарда. В начале 2019 года «Бумага» уже рассказывала, как на торжественно открытых к чемпионату мира по футболу станциях «Беговая» и «Новокрестовская» обнаружили тысячи дефектов.

Михаил Зеленский, Павел Мерзликин