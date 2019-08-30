Режиссер Владимир Бортко снялся с выборов губернатора Петербурга. Теперь Александру Беглову будет проще победить в первом туре

Марат Абулхатин / пресс-служба Госдумы РФ / ТАСС

Режиссер Владимир Бортко отказался участвовать в губернатора Петербурга, на которые он выдвинулся от КПРФ. Об этом он объявил в прямом эфире телеканала «Санкт-Петербург», где проходили предвыборные дебаты. 31 августа он обратится в горизбирком с заявлением о снятии с выборов.

«Я не хочу играть в эти игры. Карта-то крапленая, пять тузов в колоде, я пришел играть в футбол, а мне говорят, нет, надо играть в „подкидного дурака“. Я не хочу быть этим дураком, я не хочу. Я снимаю свое имя с выборов. Я снимаюсь с выборов. Меня больше там не будет», — сказал Бортко в эфире. Он подчеркнул, что ему была нужна победа на выборах, а не «как обычно, 17%».

Выступление Владимира Бортко на дебатах Санкт Петербург

Бортко самостоятельно снялся с выборов, на него никто не давил, сообщил источник «Медузы» в администрации президента России. Сам Бортко заявил, что не согласовывал свое решение с КПРФ, в том числе с лидером партии Геннадием Зюгановым, поскольку боялся, что его остановят. «Я снялся с выборов и все, точка», — сказал Бортко корреспонденту «Медузы». От других комментариев он отказался, пообещав дать 31 августа пресс-конференцию.

В комментарии «Фонтанке» Бортко также заверил, что на него не влияли ни Смольный, ни Кремль, ни КПРФ. По его словам, сейчас наступил самый подходящий момент, чтобы быть услышанным и «поставить в конце своей кампании восклицательный знак». Он отметил, что участвовал в кампании, чтобы поднять престиж коммунистической партии.

Временный глава Петербурга Александр Беглов назвал отказ Бортко «потерей бойца». «Некоторых стрессоустойчивость подвела, и это жаль», — прокомментировал решение режиссера Беглов, баллотирующийся на выборах от власти. В КПРФ заявили, что Бортко совершил большую ошибку. «Он не имеет права принимать такие решения без решения коллегиального органа, который его выдвигал», — сказал зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин.

Теперь Беглову будет проще победить в первом туре. Об этом заявил один из самых популярных оппозиционных политиков Петербурга, представитель «Яблока» Борис Вишневский, который баллотировался в губернаторы, но не прошел муниципальный фильтр. «Все крайне просто, товарищи из Смольного убедились, что Беглов настолько слаб, что даже при трех согласованных кандидатах, включая Бортко, получается второй тур, а во втором туре Беглов проигрывает», — сказал Вишневский «Медузе». Он считает, что Бортко предложили сняться, «чтобы не портить малину», поскольку у него был самый высокий рейтинг среди противников Беглова. Вишневский уверен, что решение по Бортко принимали в Москве при непосредственном участии руководства КПРФ.

Бортко изначально допускал возможность снятия с выборов, сказал «Медузе» политтехнолог Константин Калачев, ранее работавший с режиссером. «Я ему сразу сказал, что если проигрыш будет запрограммирован, то проще сойти с дистанции», — сообщил Калачев. Он считает, что своим решением Бортко избавил себя от рисков. «Один (Беглов) не проиграл. Второй (Бортко) избавился от рисков и головной боли. Для политика в проигрышной ситуации главное не проиграть», — сказал он.

Снятие Бортко «больше напоминает административное решение, оформленное громким заявлением, нежели бунт», сказал политолог Михаил Виноградов. Он считает, что решение режиссера не участвовать в выборах — это «серьезный тест для жителей Петербурга с точки зрения их готовности согласиться с подчеркнуто неконкурентным стилем проведения городских выборов». Источник «Медузы», близкий к законодательному собранию Петербурга, рассказал, что кампания Бортко изначально была согласована с властями, но, по последним оценкам, Беглов набрал бы меньше 50% без масштабных фальсификаций.

Политолог Александр Пожалов заявил «Медузе», что отказ Бортко от участия в выборах может быть результатом переговоров КПРФ с администрацией президента. Кремль постарался избежать сценария, при котором избиратели голосуют за кандидата, не являющегося фаворитом Кремля, в знак протеста. «Из всех оппонентов [Беглова] именно Бортко выглядел кандидатом, в пользу которого мог перетекать протестный электорат. На фоне „хозяйственника“ Беглова Бортко в этой четверке [участников выборов] выглядел как кандидат для „этического протеста“ против власти», — считает Пожалов.

Бортко стал кандидатом в губернаторы благодаря городским властям. Он рассказывал, что подписи, позволившие ему преодолеть муниципальный фильтр, ему просто привезли. Это не первый пример такого сотрудничества: источники «Медузы» в законодательном собрании Петербурга утверждали, что выдвижение Бортко в Госдуму в 2016 году было согласовано с Кремлем, и «Единая Россия» не пыталась выставить в том же избирательном округе сильного соперника. В итоге режиссер стал депутатом, набрав около 24% голосов.

Александр Бакланов, Владислав Горин, Павел Мерзликин, Андрей Перцев