Трое кандидатов в губернаторы Петербурга заявили, что прошли муниципальный фильтр по команде Смольного

Трое кандидатов в губернаторы Петербурга Владимир Бортко, Надежда Тихонова и Михаил Амосов сообщили «Эху Москвы», что смогли преодолеть муниципальный фильтр благодаря администрации Петербурга.

Оппозиционные кандидаты сообщили, что муниципальные депутаты отдавали свои голоса за них по команде Смольного. Владимир Бортко при этом отметил, что подписи ему просто привезли.

Михаил Амосов подчеркнул, что ему не пришлось договариваться со Смольным при прохождении муниципального фильтра.

Избирательная комиссия Петербурга зарегистрировала четырех кандидатов в губернаторы. Это временный глава Петербурга Александр Беглов, Надежда Тихонова («Справедливая Россия»), Владимир Бортко (КПРФ) и Михаил Амосов («Гражданская Платформа»).