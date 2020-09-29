Служба внешней разведки России: ЦРУ тренирует экстремистов в Грузии и на Украине для последующей отправки в Белоруссию

США используют «самые нечистоплотные методы для раскачивания ситуации» в Белоруссии, заявил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Соответствующий пресс-релиз размещен на сайте ведомства.

По данным СВР, Госдепартамент США «развернул работу по подключению к протестным выступлениям экстремистских элементов», которые проходят подготовку в Польше, Грузии, на Украине и в странах Балтии. Тренируют их инструкторы из ЦРУ и Пентагона.

По имеющимся данным, США также бесцеремонно вмешиваются в религиозную ситуацию в Белоруссии, стремясь столкнуть представителей православной и католической ветвей христианства. Пытаясь втянуть пока проявляющий сдержанность Ватикан в белорусские события, американцы ведут работу по более активному подключению католических священников к участию в антиправительственных выступлениях.

Как полагают в СВР, Вашингтон рассчитывает вынудить Минск на жесткие меры в отношении Римско-католической церкви, после чего будет устроена провокация, в ходе которой может быть «арестован или даже ранен или убит» авторитетный католический священник, что повысит антиправительственные настроения среди католиков.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции против Александра Лукашенко, начавшиеся после президентских выборов. Акции носят мирный характер, при этом милиция применяет против протестующих силу.

Власти России, в отличие от США и стран Евросоюза, официально считают Александра Лукашенко легитимным президентом. В конце августа президент Владимир Путин заявлял, что по просьбе Лукашенко сформировал резервный отряд из сотрудников правоохранительных органов, который поможет белорусскому ОМОНу в случае появления на улицах «экстремистских элементов». В середине сентября резерв был расформирован.