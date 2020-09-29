Рекомендации по самоизоляции для пожилых людей и удаленной работе будут действовать в Москве до 28 октября

Рекомендации по соблюдению режима самоизоляции и удаленной работы, которые власти Москвы дали 25 сентября, будут действовать до 28 октября. Об этом говорится в указе Сергея Собянина.

25 сентября Собянин рекомендовал людям старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями не выходить из дома без особой необходимости, а работодателям — перевести сотрудников на удаленную работу.

В Москве наблюдается всплеск заболеваемости COVID-19. С 27 сентября суточный прирост заболевших в городе превышает две тысячи. За последние сутки выявили 2300 новых случаев коронавируса.