По состоянию на утро 29 сентября в России зафиксированы 8232 новых случая коронавирусной инфекции. Больше всего заболевших в Москве — 2300 человек.

Общее число инфицированных по стране составило 1 167 805 человек.

За минувшие сутки умерли еще 160 пациентов с COVID-19, а всего с начала пандемии — 20 545 человек.

Выздоровели в общей сложности 952 399 человек, в том числе 6479 пациентов выписали из больниц за последние сутки.

В стране проведены свыше 45,6 миллиона лабораторных исследований на наличие коронавируса, в том числе 255 тысяч тестов за последние 24 часа.