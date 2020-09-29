Прокуратура попросила ужесточить приговор по делу «Нового величия»

Прокуратура обжаловала сроки фигурантам дела «Нового величия», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Люблинского суда Москвы.

«В суд поступило апелляционное представление прокуратуры на приговор, в котором говорится, что она не согласна с наказанием и считает его чрезмерно мягким», — приводит агентство слова представителя пресс-службы.

В августе 2020 года семь человек, обвиняемых в создании экстремистского сообщества, получили от четырех лет условно до семи лет колонии. Приговор также обжаловала защита.

По версии следствия, предполагаемые участники «Нового величия» планировали захватить власть в России. Обвиняемые говорили, что идея создать движение принадлежит внедренному сотруднику ФСБ.