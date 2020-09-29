Московским кинотеатрам рекомендовали раз в 10 минут проверять маски на зрителях

Контролерам московских кинотеатров во время сеансов следует раз в 10-15 минут проверять, соблюдают ли зрители масочный режим. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева, передает «Интерфакс».

Если мы все-таки говорим о кинотеатрах, когда выключают свет, то в этот момент почему-то никто не смотрит за зрителями, которые продолжают в течение двух часов со спущенными масками находиться среди других зрителей. И в этот момент мы говорим, что вы этот вопрос контролируйте. И пусть ваши контролеры, которые уже посмотрели, что человек прошел с билетом, как минимум раз в 10-15 минут заходят в зрительный зал и смотрят, все ли в масках.

По словам Андреевой, увидев зрителей без маски, контролер может попросить их надеть ее, а в случае отказа — предложить им покинуть зал, «так как они могут быть опасны без средств защиты».

Глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин в разговоре с RNS назвал идею Андреевой нереализуемой, так как у сотрудников кинотеатров нет юридических полномочий выводить посетителей из зала из-за отсутствия масок.

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