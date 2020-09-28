Эрдоган осудил «напавшую на Азербайджан» Армению и призвал ее «уйти с оккупированных территорий»

Армения должна «уйти с оккупированных территорий» Азербайджана, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя обострение . Слова Эрдогана приводит Hurriyet.

«Я осуждаю Армению, которая вчера напала на территорию Азербайджана, — сказал президент Турции. — Кризису, который начался с оккупации Нагорного Карабаха, нужно положить конец».

МИД Армении 28 сентября заявил, что военные Турции непосредственно участвуют в боях в Нагорном Карабахе на стороне Азербайджана. По словам посла Армении в России Вардана Тоганяна, Турция перебрасывает в регион военных из Сирии.

Эрдоган 27 сентября звонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и сказал ему, что «Турция, как всегда, и сегодня рядом с Азербайджаном» (цитата по официальному сайту президента Азербайджана).