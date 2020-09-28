Армения обвинила Турцию в переброске военных из Сирии в Карабах

Турецкие военные принимают непосредственное участие в боях в Нагорном Карабахе на стороне Азербайджана. С таким утверждением утром 28 сентября выступил МИД Армении.

Деятельность Турции характеризуется непосредственным присутствием на поле боя. С азербайджанцами воюют турецкие военные специалисты, которые используют турецкое вооружение, в том числе беспилотники и военные самолеты. По данным из заслуживающих доверия источников, Турция рекрутирует и перебрасывает в Азербайджан иностранных террористов.

Посол Армении в России Вардан Тоганян, в свою очередь, в эфире «Эха Москвы» заявил, что Турция перебрасывает в регион конфликта военных из Сирии.

Военная разведка неоднократно заявляла, что чартерными рейсами [турецкие военные] попадают в некоторые аэропорты на территории [граничащего с Турцией города] Нахичевани Азербайджана. Около 4 тысяч боевиков перебрасывается с оккупированных Турцией территорий Северной Сирии.

В Нагорном Карабахе с 27 сентября возобновились боевые действия между Арменией и Азербайджаном; в обеих странах ввели военное положение и начали мобилизацию. Обе стороны обвиняют друг друга в наступлении и отчитываются о своих успешных ответных действиях.

Власти Турции выразили «полную поддержку» Азербайджану и возложили ответственность за обострение конфликта на Армению.