В Хабаровске прошла 78-я акция в поддержку Сергея Фургала. Накануне врио губернатора Михаил Дегтярев потребовал «навести порядок» в городе

Жители Хабаровска в 78-й раз вышли на акцию в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края , сообщает издание DVhab.ru.

Нынешняя субботняя акция стала 12-й по счету. Протестующие собрались на площади Ленина у здания правительства Хабаровского края. Как и в прошлую субботу, власти пытались заглушить их лозунги классической музыкой. Как пишет агентство «Закон», на этот раз на площади включили «Танец рыцарей» из балета «Ромео и Джульетта» Сергея Прокофьева.

После митинга на площади Ленина протестующие прошли по главным улицам Хабаровска. Они скандировали «Я/мы — Сергей Фургал», «Хватит насиловать нашу страну, скоро вам отправляться в тюрьму», «Полиции позор», «Лучшая поправка — Путина в отставку», сообщают агентство «Закон» и штаб Навального в Хабаровске. Автомобилисты поддерживали участников акции звуками клаксонов.

По оценке мэрии Хабаровска, в акции приняли участие около 500 человек. DVhab.ru отмечает, что протестующих было явно больше, но не называет их количество. «Интерфакс» со ссылкой на представителей оппозиции пишет о двух тысячах участников акции.

Накануне акции врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев потребовал «навести порядок» с акциями. «Два месяца мы наблюдаем помехи участникам дорожного движения, перекрытие дорог и сигналы водителей. Это все грубейшие нарушения. <…> Поэтому обращаюсь к правоохранительным органам — нужно навести порядок в Хабаровске и других населенных пунктах. Подчеркну — на дорогах», — цитирует Дегтярева DVhab.ru

Акции в поддержку Сергея Фургала проходят в Хабаровске с 11 июля. По субботам они становятся наиболее многочисленными. Протестующие требуют провести открытый суд над Фургалом в Хабаровске — они опасаются, что в Москве он не будет справедливым.