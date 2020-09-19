В Хабаровске в 71-й раз прошла акция в поддержку Сергея Фургала. Протестующих пытались заглушить классической музыкой

Жители Хабаровска одиннадцатую субботу подряд устроили несанкционированную акцию в поддержку бывшего губернатора .

Протестующие собрались у здания областного правительства на площади Ленина. Во время митинга городские власти устроили на площади аудиоконцерт классической музыки, посвященный 250-летию со дня рождения Людвига ван Бетховена (он родился в декабре).

Протестующие прошли шествием по главной улице города, скандируя лозунги «20 лет доверия нет!», «Путина в отставку!» и «Хабаровск, выходи!».

DVhab.ru сообщает, что в акции участвовали несколько сотен человек. Издание Amur.life пишет о двух тысячах участников, городские власти сообщили, что в Хабаровске протестовали 600 человек.

В Хабаровске с 11 июля проводят акции протеста из-за ареста Сергея Фургала. По субботам они становятся наиболее многочисленными. Протестующие требуют провести открытый суд над Фургалом в Хабаровске — они опасаются, что в Москве он не будет справедливым.