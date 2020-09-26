Незарегистрированная партия «Другая Россия» объявила о самороспуске. Вместо нее будет создана новая партия под названием «Другая Россия Э. В. Лимонова».

«Мы остаемся верными идеалам Лимонова. В сложившейся политической ситуации партия „Другая Россия“ считает важным на организационном уровне закрепить преемственность идеалам Лимонова и важность его идей для политической ситуации в России», — говорится на сайте «Другой России».

Руководящим органом новой партии стал политсовет и координаторы. Учредительный съезд пройдет в течение года, пишет «Интерфакс».

Партию «Другая Россия» в 2010 году основал писатель и политик Эдуард Лимонов и другие члены его Национал-большевистской партии, которая была запрещена несколькими годами ранее. Минюст неоднократно отказывал «Другой России» в регистрации.

Эдуард Лимонов умер в марте 2020 года. Ему было 77 лет.