Умер Эдуард Лимонов

Умер писатель и политик Эдуард Лимонов, сообщил Сергей Шаргунов.

Информацию о смерти Лимонова «Медузе» подтвердили в «Другой России». Писателю было 77 лет.

Максим Новиков / ТАСС / Scanpix / LETA

По данным Mash, Лимонов 17 марта «перенес сразу 2 операции. Начались проблемы с горлом, потом пошло воспаление».

По информации издания, Лимонова госпитализировали 15 марта в частную клинику, Mash утверждает, что политик «долго боролся с онкологией».

В своем фейсбуке 13 марта Лимонов сообщил, что заключил договор на новую книгу под названием «Старик путешествует»: «Она уже написана. Права куплены издательством Individuum».