МИД РФ нашел признаки «постановки» в отравлении Навального

МИД РФ допустил, что ситуация с отравлением политика Алексея Навального могла быть «постановкой».

«Действия Германии были настолько отлаженными, что это стало вызывать массу вопросов на предмет того, а не с очередной ли постановкой на тему мистического применения химического оружия мы имеем дело, но теперь не в Сирии и Великобритании, а у нас в России», — сказано в заявлении на сайте ведомства.

По мнению МИДа, на «постановку» указывает «оперативно заявленная на самом высоком уровне готовность безотлагательно забрать блогера на лечение в Германию», а также «подключение к ситуации высшего военно-политического руководства, чьим „гостем“ был объявлен указанный „пациент“».

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