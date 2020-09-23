В Минске участников акции против инаугурации Лукашенко начали разгонять водометами и задерживать
У стелы «Минск — город-герой» белорусские силовики начали водометами разгонять участников акции против инаугурации Александра Лукашенко, передает Tut.by.
Как сообщает белорусское «Радио Свобода», в Минске задержаны десятки людей. «Еврорадио» добавляет, что силовики оттеснили людей от стелы, и они разделились на две группы. По оценке «Радио Свобода», у стелы было около пяти тысяч человек.
ОМОН и силовики без опознавательных знаков задерживают людей достаточно жестко, есть раненые, которым требуется скорая.
Протестные акции также проходят в других городах Белоруссии, в том числе в Могилеве и Витебске.
Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии 23 сентября, заранее об инаугурации не объявив. Подготовка к церемонии не афишировалась. Ее не транслировали республиканские телеканалы, хотя трансляция предусмотрена по закону.