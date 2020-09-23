TikTok удалил 250 видео по требованию РФ. В российском представительстве заявили, что ролики никак не связаны с ЛГБТ

Администрация сервиса коротких видео TikTok по запросу российских властей удалила около 250 записей, сообщает CNBC. Об этом заявил директор TikTok по связям с органами государственной власти в Европе Тэо Бертрам. Внимание на это обратила «Медиазона».

Тэо Бертрам по видеосвязи дал показания комитету по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту Палаты общин Великобритании (DCMS). Среди прочего он рассказал, что с 1 января по 30 июля TikTok по требованию правительств и правоохранительных органов разных стран удалил около 500 видеозаписей. Около половины из них были удалены по запросу властей России, которая «имеет репутацию страны, дискриминирующей ЛГБТ-комьюнити», указывает CNBC.

«Российский закон ужасен… но, к сожалению, мы должны выполнять требования страны, в которой работаем», — сказал Бертрам, не уточняя, о каком законе идет речь.

«Медиазона» на основе информации CNBC сообщила, что топ-менеджер TikTok признал, что сервис удалял «видео с ЛГБТ‑контентом по запросу российских властей». В российском представительстве TikTok в ответ на это заявили телеканалу «360», что удаленные ролики «никак не связаны с ЛГБТ», а в материале CNBC не говорится об «удалении ЛГБТ-контента». В сообщении российского представительства TikTok, поступившем в «Медузу», сказано, что в России по запросу госорганов было удалено 296 видеороликов: «Мы заверяем, что ролики, о которых идет речь, не имеют никакого отношения к ЛГБТ».

Поправка. Первоначально в этом материале говорилось, что TikTok удалил 250 видео об ЛГБТ по требованию России, хотя Тэо Бертрам не уточнял, о чем были удаленные ролики. Редакция приносит свои извинения.

В июне 2019 года TikTok сообщил, что намерен соблюдать российские законы и сотрудничать с властями РФ. Это произошло после того, как Роскомнадзор решил проанализировать контент TikTok «на предмет наличия детской порнографии и другой запрещенной в России информации».