TikTok решил сотрудничать с властями России. Ранее Роскомнадзор начал искать в приложении детскую порнографию

Администрация мобильного приложения TikTok пообещала соблюдать российские законы и сотрудничать с властями РФ, сообщает «Медиазона» со ссылкой на представителей TikTok.

Компания готова сотрудничать с властями, поскольку «заботится о постоянно растущем комьюнити». В TikTok отметили, что заботятся о безопасности пользователей из России и создают для них «позитивную среду».

В компании сообщили «Интерфаксу», что используют «технологии и стратегии модерации для устранения несоответствующего контента».

13 июня пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский сообщил, что ведомство проанализирует контент TikTok «на предмет наличия детской порнографии и другой запрещенной в России информации».

Приложение TikTok для обмена короткими видео разработала в 2016 году китайская компания ByteDance. В 2018 году TikTok стал одним из самых загружаемых приложений в мире. В феврале 2019 года общее количество скачиваний приложения превысило один миллиард.

В апреле 2019 года в Индии запретили TikTok за распространение порнографии.