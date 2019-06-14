TikTok решил сотрудничать с властями России. Ранее Роскомнадзор начал искать в приложении детскую порнографию
Администрация мобильного приложения TikTok пообещала соблюдать российские законы и сотрудничать с властями РФ, сообщает «Медиазона» со ссылкой на представителей TikTok.
Компания готова сотрудничать с властями, поскольку «заботится о постоянно растущем комьюнити». В TikTok отметили, что заботятся о безопасности пользователей из России и создают для них «позитивную среду».
В компании сообщили «Интерфаксу», что используют «технологии и стратегии модерации для устранения несоответствующего контента».
13 июня пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский сообщил, что ведомство проанализирует контент TikTok «на предмет наличия детской порнографии и другой запрещенной в России информации».
Приложение TikTok для обмена короткими видео разработала в 2016 году китайская компания ByteDance. В 2018 году TikTok стал одним из самых загружаемых приложений в мире. В феврале 2019 года общее количество скачиваний приложения превысило один миллиард.
В апреле 2019 года в Индии запретили TikTok за распространение порнографии.