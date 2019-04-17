В Индии запретили TikTok из-за распространения порнографии

Сервис обмена короткими видео исчез из магазинов приложений App Store и Play Store в Индии, сообщает Reuters.

Таким образом, компании Apple и Google выполнили постановление верховного суда страны, запретившего приложение за распространение порнографии.

По данным аналитиков, до блокировки в Индии TikTok скачали и установили на свои смартфоны более 240 миллионов человек. Запрет TikTok не помешает им продолжать пользоваться приложением, отмечает Quarz.