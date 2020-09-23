Прокуратура Болгарии заподозрила двоих российских дипломатов в шпионаже. Их вышлют из страны

Обновление. В МИД Болгарии сообщили ТАСС, что российские дипломаты, подозреваемые в шпионаже, объявлены персонами нон-грата и должны покинуть Болгарию в течение 72 часов.

Прокуратура Болгарии начала досудебное производство по статье о шпионаже в отношении двоих дипломатов из России.

По версии следствия, с 2016 года по настоящее время россияне, имена которых не раскрываются, собирали для российской военной разведки информацию о планах модернизации армии Болгарии и технической пригодности ее военной техники. Эта информация, отметили в прокуратуре, составляет государственную и служебную тайну.

Расследование в отношении россиян приостановили в соответствии с Венской конвенцией, поскольку подозреваемые имеют дипломатическую неприкосновенность. Информация передана в МИД Болгарии.

В январе 2020 года из Болгарии выслали первого секретаря консульского отдела посольства РФ и сотрудника торгового представительства РФ, которых подозревали в шпионаже. В МИД России говорили, что могут принять ответные меры, но официально о высылке болгарских дипломатов после этого не сообщалось.

В октябре 2019 года Болгария выслала еще одного первого секретаря посольства России, заподозренного в шпионаже. В декабре Россия в ответ выслала из Москвы болгарского дипломата.